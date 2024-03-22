Sapkın homolar akit’i fişledi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Eşcinsel sapkınlardan milli medyada fişleme. LGBTİ’li sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL’nin yayınladığı ‘2023 Medya İzleme Raporu’ adı altında eleştirel haberleri listeleyerek milli medyayı hedef haline getirdi. Skandal raporda, “BirGün, Evrensel, Gazete Pencere ve Cumhuriyet hak haberciliğiyle öne çıkarken; Aydınlık ve Yeni Akit gazeteleri 2023’te LGBTİ+’ları hedef gösterme ve nefret üretmenin merkez üsleri konumlarını korudu. Yeni Şafak, Milat, Diriliş Postası, Sabah ve Doğru Haber de bu yayıncılığa ortak oldu” ifadeleri yer aldı. Ulusal medyada LGBTİ sapkınlığı hakkında 356 haberle lider olan Akit, psikopat sapkınların ana hedefinde yer aldı. Raporda, KAOS GL isimli fitne yuvası, her yıl düzenli olarak yayımladığı raporu bu sene de İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş birliği Ajansı (SIDA) finanse etti.