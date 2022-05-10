  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Yerel

Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ara sokakta, poşet içerisinde erkek bebek bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 04:35:00 -
Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Camikebir Mahallesi'nde ara sokaktan gelen bebek ağlama sesi üzerine bölgeden geçen vatandaşlar, poşet içinde terk edilmiş bebek buldu.

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay