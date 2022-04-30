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Yerel Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri koyun sürüsüne daldı
Yerel

Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri koyun sürüsüne daldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin koyun sürüsüne dalması sonucu 22 koyun telef olurken, sürünün sahibi çoban yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 13:35:00 -
Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri koyun sürüsüne daldı

Kaza, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö. idaresindeki 33 ECA 18 plakalı akaryakıt yüklü tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı.

Kazada 22 koyun telef olurken, kaza anında kaçmaya çalışan çoban ise düşerek yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve karayolları ekipleri gönderildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince müdahale edilirken kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kazada telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından aksayan trafik yeniden normale döndü. (İLKHA)

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