SANKO’lu öğrencilerden asansörde bulaş riskini önleyecek proje

Buğra Kardan

Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri Gökçe Bilge, Mustafa Ali Şahin ve Yiğit Settar Evgülü, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde ‘Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi’ geliştirerek Covid- 19’un asansör içi bulaş riskini engellemeye yönelik önemli bir projeye imza attı.

Dikey akım uygulandı

Projede laminer (dikey) akım uygulanarak yapay zekâ teknolojisiyle asansörü kullanan kişi sayısının kontrolü geleneksel yöntemlerde olduğu gibi toplu kilo ölçümüyle değil, binen kişilerin yapay zekâ tarafından sayılmasıyla sağlandı.

Kritik adım

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrenciler tarafından geliştirilen projenin önemini vurgulayarak, “TÜBİTAK ve benzeri bilimsel çalışmaları destekliyoruz. Okulumuzda geliştirilen ‘Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi’ de bilimsel çalışmalara örnek bir proje. Genelde bilimsel gelişmeler ihtiyaçtan ve dünyada oluşan gelişme ihtiyaçlarından ortaya çıkıyor” dedi. Covid- 19’un tüm dünyayı etkileyen zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Asyalı, “Öğrencilerimiz, bu gerçekten hareketle fikir yürütüp proje geliştirdi. Proje, toplumda en fazla göz ardı edilen asansör içi bulaş riskinin engellemesi bakımından önemli çalışma oldu” ifadelerini kullandı.

Bütüncül sistem

Projenin danışman öğretmeni Neriman Ersönmez ise asansörlerde hava yoluyla gerçekleşen bulaşı engelleyebilen bütüncül bir hijyen sistemi hedeflediklerini söyledi. Ersönmez, “Asansör içinde bulaşın çok fazla olduğunu gördük. Ve öğrencilerimiz havalandırma sistemlerini inceleyerek gerçekleştirdikleri ortam partikül deneyiyle asansör içinde kullanılan türbülanslı hava akımının bulaşı artırdığını ortaya çıkardılar. Iaminer akım sistemiyle havada asılı kalan Covid virüsünü yere indirerek ortamdan çıkarmayı başardılar” şeklinde konuştu.

Dünyada örneği yok

Asansör içerisinde laminer akım havalandırma yöntemi kullanıldığını yineleyen Ersönmez, öğrencilerinin geliştirdiği ‘Yapay Zekâ Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi’ hakkında şu bilgileri verdi: “Öğrencilerimiz projeye başlarken ameliyathanelerde ve biyolojik laboratuvarlarda kullanılan laminer akım sisteminden yola çıktı. Laminer akım sistemine yapay zekâ teknolojisi dahil edilerek asansörü kullanan kişi sayısının kontrolü geleneksel yöntemlerde olduğu gibi toplu kilo ölçümüyle değil, binen adedinin belirlenmesiyle yapıldı. Geliştirdiğimiz projenin dünyada örneği bulunmuyor. TÜBİTAK bölge yarışmalarında birincilik elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan ‘Yapay Zekâ Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi’ projemizin patentini almak için resmi girişimlerimizi de başlattık.

Risk minimize edildi

Projeye eklenen sesli uyarı sistemiyle kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları sağlandı. Böylece riskler minimuma indirildi. Asansör içerisinde bulunan kişi sayısı asansör kapasitesini geçtiği zaman maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için sistem uyarı veriyor. Bunun yanı sıra havalandırma sisteminin çalışma hızı da yapay zekâ tarafından tespit edilen kişi sayısıyla düzenlenerek enerji tasarrufuna imkân tanındı. Sistemi ekonomik hale getiriyoruz. Havalandırma sistemini bir kişi bindiğinde daha düşük, iki kişi veya daha fazla kişi bindiğinde daha yüksek kademede çalıştırıyoruz. Bu da sistemi enerjiyi tasarruflu kullanmamızı sağlıyor.” Sistemin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uygun şekilde yapılandırıldığını anlatan Ersönmez, bireylerin görüntülerinin sistem tarafından anlık işlenip herhangi bir yerde depolanmadığına dikkat çekti. Ersönmez, projenin tüm dünya tarafından örnek alınacağını sözlerine ekledi.

Bakış açısına değiştirdi

Covid-19 pandemisi ve sonrasında asansör gibi insanların toplu halde kullanmak zorunda oldukları kapalı ve dar mekân havalandırmasına farklı bir bakış açısı getirdiklerini aktaran Gökçe Bilge ise şu açıklamalarda bulundu: “Tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiği bir süreçten geçiyoruz. Böylesi zorlu bir dönemde ülkemize ve insanlığa nasıl faydalı olacağımızı düşündük. Ameliyathanelerde ve biyolojik laboratuvarlarda kullanılan laminer akım sisteminden yola çıkarak Covid- 19’un asansör içinde bulaş riskini önlemek için çalışmalara başladık. Havada asılı kalarak bulaşa neden olan virüs ve mikroorganizmalar için laminer akım havalandırma sistemi kullanılmasını amaçladık ve başardık.”

Hatırlarmada bulunulacak

Mustafa Ali Şahin de şunları kaydetti: “Her ne kadar artık bireyler bu konuda büyük ölçüde bilinçlenmiş olsalar da insanlara sosyal mesafe kuralları hatırlatılıp bu konuda dalgınlık ya da dikkatsizlikle oluşabilecek risklerin önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle projemize eklediğimiz sesli uyarı sistemiyle birden fazla kişinin asansörü kullanması durumunda bireylere maske ve sosyal mesafe kuralları hatırlatılarak olası risklerin önüne geçilmesini sağladık.”

8 ay çalıştılar

Danışman öğretmenleri eşliğinde yaklaşık 8 ay süren yoğun bir çalışma sonucunda projeyi başarıyla tamamladıklarını dile getiren Yiğit Settar Evgülü de şu görüşleri paylaştı: “Pandemi sürecinden dolayı uzaktan eğitime geçince projenin yüzde 70’lik bölümünü online olarak yaptık. Bulaş riskinin göz ardı edildiği asansör içine yönelik proje geliştirmek istedik. Pandemi sonrasında da insanlara büyük fayda sağlayacağına inandığımız bir projeye imza atmaktan dolayı mutluyuz. Projemizi geliştirip TÜBİTAK Türkiye finallerinden de birincilikle dönmeyi hedefliyoruz.”