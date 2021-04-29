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Eğitim Sanko Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Sanko Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Mayıs ayına günler kala üniversite için taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. Peki, Sanko Üniversitesi 2021 ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 11:56:00 -
Sanko Üniversitesi‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Sanko Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Sanko Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

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YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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