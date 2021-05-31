Sanki Bizans Belediyeleri

Yavuz Selim İstanbul

Yerel seçimlerde İstanbul’un ilçe yönetimlerini ele geçiren CHP’li 9 belediye, İstanbul’da Bizans hakimiyetine son verilen kutlu fethin 568’inci yıldönümünü kutlamadı. İstanbul’da yerel yönetim koltuklarına çöreklenen CHP zihniyeti, hakim olduğu yerlerde ecdada dair izleri yok etmekle yetinmeyip, büyük fetih ve fatihlerimizi de unutturmaya çalışıyor. Sultan Fatih’in emaneti olan İstanbul’da ilçe yönetimlerini ele geçiren CHP’li belediyeler Gezi kalkışması, LGBT günü, Türkan Saylan’ın ölümü gibi günler için mesaj üstüne mesaj yayınlarken İstanbul’un fetih yıldönümünü anmadı. Çağ açıp çağ kapatan kutlu fethin 568’inci yıldönümü ülkenin her bucağında coşku oluştururken, İstanbul gibi bir şehrin yönetiminde olan 9 CHP’li belediye fethi ve Fatih’i görmezden geldi.

1453’ten beri yastalar!

CHP’nin yüksek oy oranlarıyla yıllardır idare ettiği Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli gibi ilçe belediyeler sosyal medya adreslerinde tek satırla İstanbul’un fethine yer vermedi. Gezi kalkışmasında duvarlarına “Zulüm 1453’te başladı” yazılan Kadıköy’ün CHP’li belediyesinin İstanbul’un fetih yıldönümüne duyarsız kalması manidar karşılandı. Kayıp at skandalı ile bütçedeki kayıp para skandallarının merkezindeki Adalar Belediyesi, imar yolsuzluklarının adresi Ataşehir Belediyesi, yandaşa adrese teslim ihaleleleriyle çalkalanan Sarıyer Belediyesi, HDP ile ittifak neticesinde kazanılan Küçükçekmece Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi İstanbul’un fethini kutlayan bir açıklama yapmadı.

Çapulcuları anıyorlar

İstanbullunun fetih coşkusuna ortak olmayan CHP’li belediyelerden Beylikdüzü geçtiğimiz günlerde Gezi kalkışmasının 8’inci yıldönümünü kutlayan mesaj paylaştı. Fatih’i yâd etmeyen Şişli Belediyesi on gün önce başörtüsü düşmanı Türkan Saylan’ı andı. 29 Mayıs’ta kutlu fetihi yok sayan Bakırköy Belediyesi 1 Mayıs’ta Emek Dayanışma Günü’nü kutladı. Fatih’i unutturmaya kalkışan Sarıyer Belediyesi, yazar Rıfat Ilgaz’ın, Ataşehir Belediyesi Edip Cansever’in, Adalar Belediyesi Sait Faik Abasıyanık’ın ölüm gününde anma mesajları yayınladı.

Eşcinselleri de unutmuyorlar

CHP’li belediyeler, eşcinsel sapkınların “Onur Haftası” adı altındaki etkinliklerini kutlama yarışına girmişti. Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri üzerinden sapkınlığı meşrulaştırma girişiminde bulunan Şişli, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Avcılar’ın da aralarında olduğu 33 belediye, resmi sosyal medya hesaplarından LGBT’li sapkınların fotoğrafını paylaşıp destek mesajları paylaşmıştı.

