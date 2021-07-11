  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!

Almanya aşkıyla yanıp tutuşan CHP zihniyetinin mutlaka okuması gereken bir haber! Her yıl 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor

Taliban'ın ele geçirdiği yer geri alındı

Açıklama yaptı: Türk güçleriyle onlar bir tutulamaz

Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı!

Bilim Kurulu üyesi delta varyantının farkını anlattı

Hafter'in köpeklerinin provokasyonuna karşı Türk bayrağı açtılar

Cihat Yaycı’dan flaş Afganistan ve Türkmenistan uyarısı: ABD kaos peşinde, bunlara mutlaka dikkat edilmeli!

'Türkiye' kararını duyurdular: Bugünden itibaren başladı

Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki sözleri gündem oldu! "Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır!"
TBMM Başkanı Şentop’tan Moğolistan’a mesaj
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan mevkidaşına tepki
Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının şok eden ölümü
Okullar açılmadan veliler aşılanmalı
Yerel Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının şok eden ölümü
Yerel

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının şok eden ölümü

Bursa'da arkadaşının düğününe katılan 43 yaşındaki Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan, dans ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:46:00 - 2021-07-11 10:46:24

Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan, bir süre önce yaşamaya başladığı Bursa'da, arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde oyun oynayan Önalan, bir anda yere yığıldı.

Dakikalarca hayata döndürmeye çalıştılar

Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Önalan'ı hayata döndürmek için doktorlar, yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kalabalığın ortasında yere yığıldı

Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Kalabalığın ortasında bir süre oynayan Önalan'ın önce sendelediği sonra yüzüstü yere kapandığı anlar görüntülerde yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay