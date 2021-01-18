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Teknoloji Samsung Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak?
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak?

Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak? Samsung Galaxy S21 Plus için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni modelin tanıtımının ne zaman yapılacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Samsung Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak? Tanıtımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:10:00 -
Samsung Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak?

Samsung Galaxy S21 Plus için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni modelin lansmanı ocak ayında gerçekleştirilecek. Fakat yeni modelin bazı özellikleri daha öncesinde sızdırıldı.

Şirkete yakın olan teknoloji gazeteleri tarafından yayınlanan bir görselde telefonun ön ve arka tasarımı sızdırılmıştı. Gösterilen kısımlara bakıldığına telefonun ön kısmında beklenildiği gibi bir ekran deliği bulunuyor. Ayrıca daha önce tasarımlarda yer alan kavisli kısım düz şekilde tasarlanmış şekilde olduğu görülmektedir.

Ayrıca sızdırılan bilgilerde telefonun Exynos 2100 işlemcisinin kullanıldığı ve 8 GB Ram ile 128 GB/256 GB depolama alanının olacağı da ifade edildi. Telefonun arka kamerasının 64 MP olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Samsung’un yeni serisinin S21, S21 Plus ve S21 Ultra olarak üç farklı modelle piyasaya sürüleceği söylendi.

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