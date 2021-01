Samsung Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak?

Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak? Samsung Galaxy S21 Plus için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni modelin tanıtımının ne zaman yapılacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Samsung Galaxy S21 Plus ne zaman satışa çıkacak? Tanıtımı ne zaman yapılacak?