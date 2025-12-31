Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri
Sanat, spor ve iş dünyasını sarsan dev operasyonda maskeler düştü! Sosyetenin ünlü isimlerinin katıldığı iddia edilen "yalı partilerinin" perde arkasından uyuşturucu trafiği ve grup seks skandalları çıktı. Aralarında fenomenler ve iş insanlarının bulunduğu 7 ismin mal varlığına el konuldu!
YALIDAKİ "GİRİLEMEZ" ODALAR VE İHANETİN İTİRAFI
Soruşturmanın fitilini, Kasım Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay’ın şok itirafları ateşledi. Akçay’ın ifadeleri, parıltılı hayatların karanlık yüzünü ifşa etti:
- 15 Günde Bir Düzenlenen Partiler: İddiaya göre Garipoğlu, 15 günde bir yalısında uyuşturucu ve grup seks odaklı organizasyonlar düzenliyordu.
- Üst Kat Yasağı: Partilere özel eskortların çağrıldığı, eğlence devam ederken konukların üst kata çıkmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.
- Rulo Banknotlar ve Kokain: Şoför Akçay, "Masalarda kokain içmek için rulo yapılmış paralar görüyordum" diyerek bataklığın derinliğini anlattı.
7 ÜNLÜ İSMİN TÜM VARLIĞINA EL KONULDU!
Soruşturma kapsamında magazin dünyasının yakından tanıdığı isimlerin mal varlıklarına tedbir konuldu. İşte o liste:
- Kasım Garipoğlu
- Mert Vidinli
- Ezgi Fındık
- Fatih Garipoğlu
- Burak Ateş
- Ayşegül Şeynova
- Gökmen Kadir Şeynova
BASKINDA ELE GEÇENLER: SAHTE DOLARLAR VE UYUŞTURUCU CEPHANELİĞİ
Polisin Kasım Garipoğlu’nun Sarıyer’deki ikametine yaptığı baskında adeta bir "suç laboratuvarı" bulundu. Aramalarda ele geçirilenler kan dondurdu:
- Çok sayıda uyuşturucu hap ve "kristal" madde,
- Uyuşturucu madde öğütücüleri ve kullanım aparatları,
- Uyuşturucu emdirilmiş likitler,
- Deste Deste Sahte Paralar: Orta kısımları kesik sahte dolarlar ve deste görünümü verilmiş boş kağıtlar.
CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ FİRARDA!
Münevver Karabulut cinayetiyle Türkiye'nin hafızasına kazınan Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan iş insanı Kasım Garipoğlu her yerde aranıyor.
İtiraflarda adı geçen diğer ünlü isimlerin (Şeyma Subaşı, Derin Talu, Defne Samyeli, Şevval Şahin) soruşturmadaki konumları ise merak konusu.
