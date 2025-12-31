  • İSTANBUL
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgilere göre, dere kenarında hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Selimzade Mahallesi 2. Beyazıt Caddesi'nde köprü altındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Nesip B. (35) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

