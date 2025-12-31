  • İSTANBUL
Dünya

22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi

Çin’de hizmete giren 22 kilometrelik dev otoyol tüneli, zorlu dağ geçişlerini tarihe gömdü. Tanrı Dağları’nın altından geçen proje yalnızca ulaşımı hızlandırmakla kalmadı, aynı anda iki dünya rekoru kırarak mühendislik tarihine geçti.

Çin, ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını araladı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Tanrı Dağları’nın (Tianshan) altından geçen Tianshan Shengli (Zafer) Tüneli, resmi olarak trafiğe açıldı.

Toplam 22,13 kilometre uzunluğundaki tünel, daha önce yaklaşık 3 saat süren zorlu dağ yolculuğunu sadece 20 dakikaya düşürdü. İki paralel tüpten oluşan yapıda, her tüpte ikişer şerit bulunuyor.

 

4 milyar dolarlık dev yatırım, bağlantıyı yeniden tanımladı

Yaklaşık 4 milyar dolarlık maliyetiyle dikkat çeken tünel, toplam bütçesi 6,60 milyar dolar olan Urumçi–Yuli Otoyolu Projesi’nin en kritik halkası olarak öne çıkıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sosyal medya paylaşımında projeye ilişkin, “Urumçi–Yuli Otoyolu trafiğe açıldı. Kalbinde, dünyanın en uzun otoyol tüneli yer alıyor. Bu proje, Sincan için bağlantıda büyük bir sıçrama” ifadelerini kullandı.

Tünelin devreye girmesiyle birlikte Urumçi ile Korla arasındaki yolculuk süresinin de 7 saatin üzerinden yaklaşık 3 saate düşmesi bekleniyor.

 

Aynı anda iki dünya rekoru kırdı

Projeyi yürüten China Communications Construction Company (CCCC) Yönetim Kurulu Başkanı Song Hailiang, tünelin iki dünya rekorunu aynı anda kırdığını açıkladı. Buna göre Tianshan Shengli Tüneli,

  • Dünyanın en uzun otoyol tüneli
  • En derin dikey şaftlı kara yolu tüneli
    unvanlarını kazandı.
    Uzmanlara göre proje yalnızca Çin’in ulaşım ağını güçlendirmekle kalmayacak, Orta Asya ile ticari bağlantıları hızlandırarak özellikle Sincan’ın görece az gelişmiş bölgelerinde ekonomik hareketliliği de artıracak.
