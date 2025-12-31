22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi

Çin, ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını araladı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Tanrı Dağları’nın (Tianshan) altından geçen Tianshan Shengli (Zafer) Tüneli, resmi olarak trafiğe açıldı.

Toplam 22,13 kilometre uzunluğundaki tünel, daha önce yaklaşık 3 saat süren zorlu dağ yolculuğunu sadece 20 dakikaya düşürdü. İki paralel tüpten oluşan yapıda, her tüpte ikişer şerit bulunuyor.

4 milyar dolarlık dev yatırım, bağlantıyı yeniden tanımladı

Yaklaşık 4 milyar dolarlık maliyetiyle dikkat çeken tünel, toplam bütçesi 6,60 milyar dolar olan Urumçi–Yuli Otoyolu Projesi’nin en kritik halkası olarak öne çıkıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sosyal medya paylaşımında projeye ilişkin, “Urumçi–Yuli Otoyolu trafiğe açıldı. Kalbinde, dünyanın en uzun otoyol tüneli yer alıyor. Bu proje, Sincan için bağlantıda büyük bir sıçrama” ifadelerini kullandı.

Tünelin devreye girmesiyle birlikte Urumçi ile Korla arasındaki yolculuk süresinin de 7 saatin üzerinden yaklaşık 3 saate düşmesi bekleniyor.

Aynı anda iki dünya rekoru kırdı

Projeyi yürüten China Communications Construction Company (CCCC) Yönetim Kurulu Başkanı Song Hailiang, tünelin iki dünya rekorunu aynı anda kırdığını açıkladı. Buna göre Tianshan Shengli Tüneli,