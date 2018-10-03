Samsun'daki cinayete karışan şahıs tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi'ndeki kıraathanede Yunus Kart'ı silahla öldürdürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Murat A. ve yanındaki arkadaşı Önder E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan kavga sırasında seken kurşunlardan yaralanan Önder E. cumhuriyet savcısına ifade verirken fenalaşınca polis nezaretinde hastaneye götürüldü, Murat A. ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti

Murat A. dün kıraathanede oyun oynayan Yunus Kart ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla Kart'a 4 el ateş etmişti. Kart ile Murat A'nın arkadaşı Önder E. seken kurşunlardan yaralanmıştı.

Yunus Kart, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, olay yerinden otomobiliyle uzaklaşan Murat A. arkadaşı Önder E'yi özel hastaneye bıraktıktan sonra kaçmıştı. Murat A. ve Önder E. polis ekiplerince bir süre sonra gözaltına alınmıştı.