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Aktüel

Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümü

Gözaltına alınan üvey baba sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:09:46 -
Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan üvey baba D.K. Havza ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aralarında küçük kızın yakınlarının da bulunduğu şüphelilerden 2'si sabah erken saatlerde Vezirköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, Ecrin Kurnaz'ın üvey babası D.K. güvenlik gerekçesiyle Havza'ya gönderildi.

Güvenlik önlemleri altında Havza Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen D.K, Havza İlçe Jandarma Komutalığına götürüldü.

- Olay

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.



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