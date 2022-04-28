Samsun'da "1071 hatim" projesi kapsamında 20 bin hatmin duası Kadir Gecesi'nde yapıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde "1071 hatim" projesi kapsamında 20 bin hatim okundu.

ÇEYDER’den yapılan açıklamaya göre, Regaip Kandili'nde ikincisi başlatılan proje kapsamında okunan 20 bin hatim dolayısıyla, Kadir Gecesi'nde Çarşamba Yunus Emre Camisi'nde program düzenlendi.

Çarşamba Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerinin icra ettiği Kadir Gecesi programından sonra Çarşamba Müftüsü Cemal Uzun tarafından hatim duası okundu.

Programa Çarşambalılar ilgi gösterdi.

Hatim duasına katılanlar, TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finalinde Çarşamba Anadolu İHL’den Mustafa Öztürk’ün Türkiye birincisi olduğunun açıklanmasının sevincini de yaşadılar.

ÇEYDER Başkanı Turan Çinici, yaptığı açıklamada İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" okunması geleneğinden esinlenilerek Samsun'da "1071 hatim" okunması uygulamasının geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı.

Çinici, 20 bin hatmin duasının Müftü Uzun tarafından okunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu yıl Kadir Gecesi’nde iki sevinci birden yaşadık. İlki 1071 hatim hedefiyle yola çıktığımız ikinci yılda 20 bin hatmin okunmasıydı. İnsanlarımız projemize büyük ilgi gösterdi. 20 bin hatmin duasını Kadir Gecesi’nde yaptık. İkincisi mutluluk ve şükür sebebimiz ise okulumuzdan bir öğrencimizin Kur’an okuma yarışmasında birinci olmasıydı. Bu güzel haber de yine Kadir Gecesi’nde açıklandı. Bilindiği gibi TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki finalde, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesinden 19 yaşındaki öğrencimiz hafız Mustafa Öztürk de yarıştı. Yarışma sonunda 19 yaşındaki Öztürk birinci oldu. Öğrencimiz Öztürk ve dereceye giren diğer yarışmacılar, hediyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Öğrencimizi tebrik ediyorum. Maşallah barekallah. Allah nazardan saklasın.

Bu vesileyle Çarşamba Anadolu İHL Müdürü olan öğrencim Sezai Dikmen’i, Türkiye birincisi olan hafızımızı yarışmaya hazırlayan hocası Kerim Dündar’ı, babası Ahmet Öztürk’ü tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu güzide milletin evlatlarına bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, hocalarımıza, eğitim camiamıza şükranlarımızı sunuyoruz.”