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Spor Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlaması yapan ceza mı alacak?
Spor

Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlaması yapan ceza mı alacak?

Şampiyonluklar kutlanmayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 Mayıs’a kadar tam kapanma uygulanacak. Süper Lig’de ise hafta sonu şampiyon belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği ‘Şampiyonluk kutlamaları yasaklandı mı?’ sorusuna cevap geldi. Peki, şampiyonluk kutlanmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:26:00 -
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlaması yapan ceza mı alacak?

Süper Lig’de şampiyon 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların sonunda belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. Peki, şampiyon olan takım ve taraftarlar kutlama yapmayacak mı?

Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlaması yapan ceza mı alacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi. 

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