Şampiyonlar Ligi maçları Real Madrid-Liverpool maçı sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı Real Madrid-Liverpool karşılaşmasıyla devam etti. İspanyol ekibi ekibi, İngiltere Premier Lig temsilcisi karşısında maça hızlı başladı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Real Madrid oldu. Eflatun Beyazlılar Klopp'un öğrencileri karşsında ilk dakikada buldukları pozisyonları değerlendiremedi. 27. dakikada sahneye V. Junior çıktı. Düzgün bir vuruş yapan oyuncu Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden dakikalar sonra Liverpool savunması inanılmaz bir hataya imza attı.

Kırmızılıların sağ beki A. Arnold, verdiği ters pasla Real'in yıldızı Asensio'yu bir anda kaleci Alisson ile karşı karşıya bıraktı. Topu Alisson'dan kurtaran Asensio, topu boş kaleye göndererek Liverpool'a cezayı kesti ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Bu golden sonra 42. dakikada Keita'nın yerine Alcantara oyuna girdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir eleme maçında ilk yarıda 2 gol birden yiyen Liverpool, ilk 45 dakika boyunca Madrid kalesine isabetli şut çekmeyi başaramadı. İkinci yarıya hızlı başlayan ekip ise Liverpool oldu. Devrenin hemen başında hızlı akınlar gerçekleştiren İngiliz ekibi, 51. dakikada M. Salah'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Modric'in penaltı noktasına gönderdiği harika topla V. Junior buluştu, yaptığı tek vuruşla golü atan oyuncu kendisinin 2. Real Madrid'in 3. golünü kaydetti.

Borussia Dortmund Manchester City maçı sonucu

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunun ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan Manchester City, son dakikalarda gelen gole engel olamayınca mücadele 1-1’lik berraberlike sona erdi.