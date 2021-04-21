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Spor Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da
Spor

Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

İstanbul'da oynanacak final maçı öncesi Şampiyonlar Ligi Kupası şehre getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:50:00 -
Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi kupa, İstanbul’a geldi.

Bu yıl Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'da 66. kez havaya kalkacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, dev finale sayılı günler kala İstanbul Boğazı ile buluştu. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi kupa, İstanbul'a 3 bin kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.

7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 cm boyunda olan gümüş kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final sonrası sahibini bulacak.

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