Şampiyon Trabzonspor, Milli yıldızı bitirmek istiyor!

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon çalışmalarını da sürdüren bordo mavililer transferde düğmeye bastı. Özellikle stoper bölgesine doğru takviyeler yapmak isteyen Fırtına, yıldız ismi kadrosuna katmak için devreye girdi.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sabah'ın verdiği habere göre sağ stopere bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. Gazeteci Nicolò Schira da Trabzonspor ile beraber Wolfsburg'un da Kaan ile ilgilendiğini duyurdu.

Geride kalan sezonun özellikle devre arasında kadrosuna katmak için taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkan bordo-mavililer, hedefine ulaşamamıştı.

Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan kulübünü bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla birlikte ikna etmek istiyor.