Samatta Fenerbahçe'yi sırtladı
Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasındaki kapanış maçında evinde Denizlispor'u 1-0 yenerek Lig'de 2. sıraya yerleşti.
Fenerbahçe ile Denizlispor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Maça kötü başlayan Fenerbahçe karşısında Denizlispor ilk yarıda 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, Samatta'nın 64. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Maçta başka gol olmadı ve sarı-lacivertli ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe fırsatı geri çevirmedi ve puanını 62'ye çıkartarak 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.