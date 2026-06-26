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Yerel Saman yüklü tır alev topuna döndü
Yerel

Saman yüklü tır alev topuna döndü

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Saman yüklü tır alev topuna döndü

Malatya'da seyir halindeyken alev alan saman yüklü bir tır, çıkan yangın neticesinde tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Cafana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Scania marka saman yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede tüm aracı saran yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da alevlerin büyümesine engel olamadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tır ve üzerindeki saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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