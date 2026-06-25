  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani haydutluğu bitiriyordunuz? Beyaz Saray’dan Savaşa Yeni Finansman NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem ‘Kılıçdaroğlu’nu şehrimde istemiyorum’ kampanyasına sert tepki: Tabi… Siz hırsızları seversiniz Rubio körfez ziyaretinde açık açık söyledi! İsrail güvende değilse barış falan yok İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur Adli emaneti soyup kaçmıştı! '147 milyon'luk firari hala yakalanamadı Trump’ın sözleri şok etti: İçleri kan ağlayarak Erdoğan övgüsünü verdiler Seneye 4 ev almak için evini satıp altına yatırmıştı! Zarar: 600 bin lira! Sattığı evi bile geri alamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili kurmaylarına uyarı
Gündem ‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci Ali Çağatay hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Çağatay'ın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Geçen hafta Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayı ile soruşturma ve tartışma devam ederken gazeteci Ali Çağatay sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 33 saat içinde bulunup kurtarılmasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

ANCAK FBI FİLMLERİNDE OLUR DEMİŞTİ

Paylaşımında, Karaal'ın bu kadar hızlı bulunmasının "polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon" olduğunu öne süren Çağatay, "İddianamenin bir yerinde, var olduğu iddia edilen 500 kg altının kokusunu alan bir grup polis, dışardan bir çeteye operasyonu taşere ediyor, 'namuslu polisler' ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal'ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Yoksa, 33 saatte İstanbul'da bir kişiyi bulmak ancak FBI filmlerinde olur" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süre sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak Çağatay hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA İKİ AYRI SUÇLAMA

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

- "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

- Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülmektedir.

- Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.

- Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ali Çağatay'ın yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İBB yöneticisini kaçıran aracın görüntüleri ortaya çıktı! Olayın arkasında CHP’liler mi var?
İBB yöneticisini kaçıran aracın görüntüleri ortaya çıktı! Olayın arkasında CHP’liler mi var?

Gündem

İBB yöneticisini kaçıran aracın görüntüleri ortaya çıktı! Olayın arkasında CHP’liler mi var?

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu

Gündem

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu

Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!
Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!

Gündem

Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!

İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!
İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!

Gündem

İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!

İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı
İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı

Gündem

İBB yöneticisi kaçırılmıştı! Kaçıranlar böyle yakalandı

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Ali Çağatay'ın Erhan Karaal olayına dair yaptığı paylaşım, haklı olarak soruşturma konusu olmuş. Bu tür ifadelerle hem devletimizin kurumlarına yönelik hakaret hem de halkı yanıltmaya yönelik bir çaba sergileniyor. Bu ülkenin polis teşkilatına olan güvenimizi sarsmak ve insanların birbirine karşı şüpheci olmalarını sağlamak isteyenlerin, Allah'ın izniyle önleri kesilir. İşte böyle açıklamalarla vatandaşlarımızın huzurunu bozanlar yargılanmalı, milletimizin bu şekilde haklı olarak güvendiği kurumların itibarı korunmalıdır.

Yunus

Bunların hepsi aynı, yunan bile polisimize hu denli iğrenç bir üslup kullanmaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23