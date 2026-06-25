‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Geçen hafta Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayı ile soruşturma ve tartışma devam ederken gazeteci Ali Çağatay sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 33 saat içinde bulunup kurtarılmasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

ANCAK FBI FİLMLERİNDE OLUR DEMİŞTİ

Paylaşımında, Karaal'ın bu kadar hızlı bulunmasının "polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon" olduğunu öne süren Çağatay, "İddianamenin bir yerinde, var olduğu iddia edilen 500 kg altının kokusunu alan bir grup polis, dışardan bir çeteye operasyonu taşere ediyor, 'namuslu polisler' ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal'ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Yoksa, 33 saatte İstanbul'da bir kişiyi bulmak ancak FBI filmlerinde olur" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süre sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak Çağatay hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA İKİ AYRI SUÇLAMA

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

- "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

- Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülmektedir.

- Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.

- Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ali Çağatay'ın yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.