Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni mezun polislerin sokakların ve asayişin teminatı olacağını vurguladı.

Darbeci Alçakların Katlettiği 51 Kahraman Şehidimize Rahmet

Konuşmasının en başında, hain darbe girişimi gecesi ilk hedef alınan ve en ağır yarayı alan Gölbaşı’ndaki özel harekat merkezini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iradeye kastedenlere karşı ebedi bir duruş sergiledi. Erdoğan, "Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Cesaret timsali 51 şehidimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diyerek, o kanlı gecede destan yazan kahramanların isimlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ilan etti.

13 Bin 610 Yeni Yiğit Emniyet Teşkilatının Saflarında

Halkın huzuruna göz diken suç şebekelerine, terör odaklarına ve zehir tacirlerine karşı emniyet teşkilatının gücüne güç katacak büyük müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev kadronun göreve başladığını duyurdu. Türkiye genelindeki 30 farklı okulda zorlu ve disiplinli eğitimlerini başarıyla tamamlayan tam 13 bin 610 genç polis memurunun bugünden itibaren sahaya indiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı yürekten kutluyorum" sözleriyle yeni polislere güvenini ortaya koydu.

Sokakların Güvenliği İçin Pusulanız Vicdan Hedefiniz Adalet Olsun

Görevi devralan genç polislere, sokaklarda vatandaşla karşı karşıya geldiklerinde nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiği konusunda adeta bir devlet dersi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, asayişin temini için fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Her biriniz devletimizin şefkat elini vatandaşımızla buluşturacak; sokaklarımızın, caddelerimizin emniyetini sizler sağlayacaksınız. Asayişin temin edilebilmesi için kimi zaman ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle muhatap olacaksınız. Ancak şunu unutmayın pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız" diyerek emniyet güçlerine tarihi hakikatleri bir kez daha hatırlattı.