Yağmurdan kaçarken yıldırıma çarpıldı: Tarlanın ortasında feci ölüm

Denizli’nin Tavas ilçesinde, tütün tarlasında çalışırken aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak amacıyla bir ağacın altına sığınan 46 yaşındaki çiftçi Himmet Özkan, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gün içinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan ve ıslanmaktan kaçmak isteyen Özkan, tarlanın yakınında bulunan bir ağacın altına sığındı. Talihsiz adam ağacın altında beklediği esnada, bulutlardan boşalan güçlü bir yıldırım doğrudan sığındığı ağaca isabet etti.

EVE DÖNMEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yıldırımın taşıdığı yüksek elektrik akımına maruz kalan talihsiz çiftçi, çarpmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde can verdi.

Yağmurun şiddetinin artmasına rağmen eve dönmeyen Himmet Özkan’ın telefondan arayıp ulaşamayan ve durumundan şüphelenen aile bireyleri, tütün tarlasına giderek arama çalışması başlattı. Tarlaya ulaşan yakınları, Özkan’ı sığındığı ağacın altında hareketsiz yatar halde buldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, talihsiz çiftçinin saatler önce hayatını kaybettiği netleşti. Özkan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.