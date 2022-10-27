  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 03:08:00 -
Şam'a hava saldırısı düzenledi

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 22 Ekim ve 24 Ekim'de de İsrail güçlerinin Şam'a saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Esed rejiminden İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediği iddiası
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediği iddiası

Dünya

Esed rejiminden İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediği iddiası

İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti

Dünya

İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti

Siyonist İsrail’in zulüm karnesi açıklandı
Siyonist İsrail’in zulüm karnesi açıklandı

Dünya

Siyonist İsrail’in zulüm karnesi açıklandı

ABD- Amos Hochstein: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak
ABD- Amos Hochstein: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak

Dünya

ABD- Amos Hochstein: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak

Katilsin İsrail!
Katilsin İsrail!

Dünya

Katilsin İsrail!

Zelenskiy İsrail'i bombardımana tuttu! 'Takındığınız tutumun...'
Zelenskiy İsrail'i bombardımana tuttu! 'Takındığınız tutumun...'

Dünya

Zelenskiy İsrail'i bombardımana tuttu! 'Takındığınız tutumun...'

Filistin yönetimi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te şiddetin artmasından İsrail'i sorumlu tuttu!
Filistin yönetimi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te şiddetin artmasından İsrail'i sorumlu tuttu!

Dünya

Filistin yönetimi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te şiddetin artmasından İsrail'i sorumlu tuttu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23