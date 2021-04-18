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Spor Sakatlanan Altay Bayındır ameliyat oldu
Spor

Sakatlanan Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan kaleci Altay Bayındır ameliyat oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:53:00 -
Sakatlanan Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'de antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık oluşan Altay Bayındır ameliyat edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

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