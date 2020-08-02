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Aktüel

Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-02 23:22:50 -
Sakarya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kışla Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden alt kattaki ev sahipleri dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Sokakların darlığı ve elektrik telleri nedeniyle itfaiye erleri zaman zaman müdahalede zorlandı.

Mahalle sakinleri de çalışmaları endişeli bakışlarla izledi.


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