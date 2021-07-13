  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Uyuşturucu tarlasını drone böyle tespit etti
Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı
Hayvan pazarlarında kurbanlıklara yoğun ilgi
Şanlıurfa’da serinleten uygulama
Yerel Sakarya’da feci kaza! Genç çocuk ölüme böyle koştu
Yerel

Sakarya’da feci kaza! Genç çocuk ölüme böyle koştu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence tır çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 07:52:00 -

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Belediye Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden Osman G. yönetimindeki 16 PUT 36 plakalı tır, karşıdan karşıya geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen gence çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, üstünden sadece cep telefonu çıkan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Resmen intihar etmiş bu çocuğun kaza anındaki ruhsal durumu sorgulanmalı çok garip göre göre ölüme koşuyor
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay