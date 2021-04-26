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Oruç Sahurda kaç bardak su içilir? Sahurda çok su içmek tehlikeli mi?
Oruç

Sahurda kaç bardak su içilir? Sahurda çok su içmek tehlikeli mi?

Sahurda ne kadar su içilmeli? Gün boyunca susamak istemeyenler genellikle sahurda bardak bardak su içiyor. Peki, sahurda çok su içmek zararlı mı? Sahurda ne kadar su içilmeli? Sahurda fazla su içmek zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 00:54:00 -
Sahurda kaç bardak su içilir? Sahurda çok su içmek tehlikeli mi?

Gün boyu susuzluk yaşamak istemeyenler çoğu zaman sahurda bardak bardak su içiyor. Öyle ki ezanın ardından suyun sebep olduğu şişkinlik sebebiyle uyumakta bile zorlananlar oluyor. Peki, sahurda su tüketimi ne olmalı? Fazla su içmek zararlı mı? İftar ile sahur arasında ne kadar su içilmeli?

Sahurda kaç bardak su içilir? Sahurda çok su içmek tehlikeli mi?

Pek çok kişi sahurda yemeğini bitirdikten sonra 7-8 hatta bazen 10 bardak su içiyor. Bu ise midede inanılmaz bir rahatsızlık yaşatıyor. Peki, sahurda su içmenin ölçüsü var mı? Uzmanlar, sahurda fazla su içilmemesi gerektiğini, çokça tüketilen suyun sağlığa zararı olacağını belirtiyor. İftar ile sahur arasında 2,5 litre suyun tüketilmesi gerektiğini ifade ediliyor Ancak bu rakamın sahurda değil iftar ile sahur arasına yayılması gerektiğini altı çiziliyor. Uzmanlar sahurda 3-4 bardak su içmenin yeterli olacağını ifade ediyor.

Gün boyunca susumamak içinse sahurda tuzlulardan, tatlılardan, bol yağlılardan, hamur işlerinden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor.

Sahurda peynir, zeytin, bol yeşillik, yoğurt, süt meyve tüketerek gün boyu susuzluk yaşamanızın önüne geçebilirsiniz.

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