Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na ait ilk 6 aylık yapılan çalışmalar paylaşıldı. Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; havalimanına sahte pasaport, sahte oturum kartı ile illegal yollardan ülkeden çıkmaya teşebbüs eden; Irak Uyruklu 1 şahıs sahte Almanya Oturum kartı ile yakalandı. Şüpheli, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda yasal işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. Havalimanına gelen-giden yolcularda çeşitli suçlardan yakalaması bulunan 15 kişinin yakalaması yapılarak adli mercilere sevki sağlandı. Havalimanına gelen-giden yolcularda 7 vatandaşa Vize İhlalinden idari işlem yapıldı. 2023 yılı ilk altı aylık zaman içerisinde dış hatlardan 20 bin 535, giden 16 bin 586 olmak üzere toplamda 37 bin 121 yolcu giriş-çıkış yaptı. Dış hatlarda 2022 yılına göre yüzde 18 yolcu sayısında artış oldu.

2023 yılı ilk altı aylık zaman içerisinde iç hatlardan havalimanına 6 bin 335 yolcu gelirken, 7 bin 27 yolcu giden olmak üzere toplamda 13 bin 362 yolcu giriş-çıkış yaptı. İç hatlarda 2022 yılına göre yüzde 152 yolcu sayısında artış oldu.

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