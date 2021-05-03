Türkiye salgının başından bu yana ilk kez tam kapanma uyguluyor. 29 Nisan’da başlayan kısıtlama 17 Mayıs’ta sona erecek. Vatandaşlar ise kapanma süresince sağlık ocaklarına gitmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Sağlık ocakları açık mı?

Sağlık ocakları randevulu mu çalışıyor?

Sağlık ocakları kısıtlamadan muaf tutuluyor. Vatandaşlar randevuları olmak kaydıyla aile hekimliklerine gidebiliyor. Randevusu olmayan hasta ise kabul edilmiyor. Sağlık ocağından randevu almak içinse MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182’yi tercih edebilirsiniz.

MHRS’ye TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Şifreniz yok ise E Devlet üzerinden de sisteme giriş yapabilirsiniz. Randevu al bölümünden ‘Aile Hekimliği’ kısmına tıklayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz.