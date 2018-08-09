Sağlık Bakanlığı'ndan Ordu'daki sele ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığınca, Ordu'da meydana gelen sel felaketinde yaralanan vatandaşlardan 8'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, hayati tehlikesi olmayan 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ordu'da meydana gelen sel felaketinde başta 112 Acil Sağlık hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde yaralanan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yaşanan felakette yaralanan 10 vatandaşımız sağlık kurumlarımıza getirilmiştir. Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş; hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."