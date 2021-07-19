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Gündem Sağlık Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı

Bakanlık, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ndeki bir doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 18:51:00 -
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ndeki bir doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayın yaşandığı gün nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle, yeşil alan hastalarının bir süre beklediği ve bu nedenle bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personelimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır."

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Yorumlar

ali

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