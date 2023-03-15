Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi yayımlandı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama- yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Başvurular 16 Mart 2023 Perşembe ile 22 Mart 2023 Çarşamba Saat 18.00’e kadar kabul edilecek.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas belgelerini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA İletişim: 0 (312) 585 10 00 adresine teslim edecekler.

Diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim etmeleri gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız