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Sağlık bakanı duyurdu! TBMM'ye geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına yönelik olarak 'Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak' dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:26
Sağlık bakanı duyurdu! TBMM'ye geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. 

Koca, Arjantin'in Mar del Plata şehrinde yapılacak G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere hareketinden önce, Esenboğa Havalimanında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

İstanbul Bahçelievler'deki bir özel hastanede menfur saldırı sonucu ağır yaralanan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Meslektaşlarının güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağına işaret eden Koca, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olunacağını vurguladı.

Bakan Koca, hastane başhekimiyle konuştuğunu ve ayrıntılı bilgi aldığını, yaşamını yitiren doktorun eşi Mutlu Hacıosman ile de telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Koca, "Biraz önce Mutlu Hanım'ı arayıp, başsağlığı dileğinde bulundum. Acılarını paylaştığımızı, zanlının en ağır cezaya çarptırılması için Bakanlık olarak hukuki her türlü girişimi yapacağımızı, konunun yakın takipçisi olacağımızı kendilerine ifade ettim." diye konuştu.

"İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirler konusunda şu bilgileri verdi:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz." 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, Arjantin'e hareket etti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:26
  1. İstanbul
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. TBMM

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