Sağlığındaki son sohbetlerinden birisinde 'ölümü ve ahireti' anlatmıştı! Hakk'a yürüyen Mustafa Kılıç Hoca Bediuzzaman Kabristanı'na defnedildi

Yeniakit.com.tr

Bedizuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin mirası Risale-i Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Kılıç Hoca, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Şanlıurfa Haliliye Camii'nde kılınan Kılıç Hoca, Bediuzzaman Kabristanı'na defnedildi.

3 Mayıs'ta entübe edilmişti

Haliliye Kültür ve İlim Vakfı Kurucusu Merhum Mustafa Kılıç Hoca, 25 Nisan 2021 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kadırılmış, burada yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti. Tedavisi hastanede devam eden Merhum Kılıç Hoca, 28 Nisan 2021 tarihinde tedbir amacıyla hastanenin yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durumu kötüye giden Merhum, 3 Mayıs 2021 tarihinde entübe edilmişti. Mustafa Kılıç Hoca, 14 Mayıs Cuma akşamı Hakk'a yürümüştü.

'Kabir kapısına girerken ağlamayınız'

Sağlığındaki son sohbetlerinden birisinde ölümü anlatan merhum Mustafa Kılıç Hoca, şunları söylemişti:

"Cenab-ı Hak bizlere hitap ediyor: 'Ey ehl-i iman. Sizleri huzuruma alacağım. Siz benim cemalimle müşerref olacaksınız. Cenab-ı Hak, o yüksek şerefi bize nasip etsin. Allah'ın cemalini bir saat seyretmek, Cennet'in bin sene yaşamasından üstündür. Bir saat Cennet'te yaşamak dünyanın bin sene en güzel hayatından üstündür. Öyele ise diyor: 'Ey ehl-i iman. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Kabire girerken ağlamayınız.' Allah, imanımızı yoldaş eylesin.Cenab-ı Hak cümlemize İman-ı Kamil, Hüsnü Hatime nasip eylesin. Allah hepimizi Rıza-ı İlahi dairesinde, Sünnet-i Seniyye dairesinde, İhlas Uhuvvet dairesinde, Kur'an ve İman dairesinde istihdam eylesin. Amin, Elfü Elfi amin."