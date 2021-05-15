  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail terör devleti, Hamas liderinin evini bombaladı!
İİT Filistin için olağanüstü toplanıyor!
AP binasını vurdular: Dehşete düştüler
Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme
İSLAM Sağlığındaki son sohbetlerinden birisinde 'ölümü ve ahireti' anlatmıştı! Hakk'a yürüyen Mustafa Kılıç Hoca Bediuzzaman Kabristanı'na defnedildi
İSLAM

Sağlığındaki son sohbetlerinden birisinde 'ölümü ve ahireti' anlatmıştı! Hakk'a yürüyen Mustafa Kılıç Hoca Bediuzzaman Kabristanı'na defnedildi

Koronavirüs sebebi ile Hakk'a yürüyen 82 yaşındaki Mustafa Kılıç Hoca, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 18:26:00 - 2021-05-15 18:32:01

 Yeniakit.com.tr 

Bedizuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin mirası Risale-i Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Kılıç Hoca, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Şanlıurfa Haliliye Camii'nde kılınan Kılıç Hoca, Bediuzzaman Kabristanı'na defnedildi.

3 Mayıs'ta entübe edilmişti

Haliliye Kültür ve İlim Vakfı Kurucusu Merhum Mustafa Kılıç Hoca, 25 Nisan 2021 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kadırılmış, burada yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti. Tedavisi hastanede devam eden Merhum Kılıç Hoca, 28 Nisan 2021 tarihinde tedbir amacıyla hastanenin yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durumu kötüye giden Merhum, 3 Mayıs 2021 tarihinde entübe edilmişti. Mustafa Kılıç Hoca, 14 Mayıs Cuma akşamı Hakk'a yürümüştü.

'Kabir kapısına girerken ağlamayınız'

Sağlığındaki son sohbetlerinden birisinde ölümü anlatan merhum Mustafa Kılıç Hoca, şunları söylemişti:

"Cenab-ı Hak bizlere hitap ediyor: 'Ey ehl-i iman. Sizleri huzuruma alacağım. Siz benim cemalimle müşerref olacaksınız. Cenab-ı Hak, o yüksek şerefi bize nasip etsin. Allah'ın cemalini bir saat seyretmek, Cennet'in bin sene yaşamasından üstündür. Bir saat Cennet'te yaşamak dünyanın bin sene en güzel hayatından üstündür. Öyele ise diyor: 'Ey ehl-i iman. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Kabire girerken ağlamayınız.' Allah, imanımızı yoldaş eylesin.Cenab-ı Hak cümlemize İman-ı Kamil, Hüsnü Hatime nasip eylesin. Allah hepimizi Rıza-ı İlahi dairesinde, Sünnet-i Seniyye dairesinde, İhlas Uhuvvet dairesinde, Kur'an ve İman dairesinde istihdam eylesin. Amin, Elfü Elfi amin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tecavüzcü İsrail askeri Hamas'ın roket atışlarıyla imha edildi!
Gündem

Tecavüzcü İsrail askeri Hamas'ın roket atışlarıyla imha edildi!

Katil İsrail ordusunun Gazze ve Kudüs'te sivilleri hedef alan saldırılarına roket atışlarıyla cevap veren Hamas, sosyal medya üzerinden Fili..
Yunan profesörden bomba Türkiye itirafı: ABD bunu istemiyor
Gündem

Yunan profesörden bomba Türkiye itirafı: ABD bunu istemiyor

ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu itiraf eden Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, "ABD Türkiye'yi hiçbir şekilde kaybetmek iste..
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay