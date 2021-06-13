Sağanak yağış iletişim kesintisine neden oldu!
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak etkili oldu. Göle dönen yollarda araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.
Adeta göle dönen yollarda araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Esnaf ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerlerini su basmaması için önlem aldı.
Sağanak yüzünden ilçedeki iletişim hatlarında kesinti meydana geldi.