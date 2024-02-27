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Dünya Sağa sola ahkam kesiyordu... Kadirov'un ülkesinde Kur'an yakmanın cezası bakın neymiş!
Dünya

Sağa sola ahkam kesiyordu... Kadirov'un ülkesinde Kur'an yakmanın cezası bakın neymiş!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 14:38:00 - 2024-02-27 14:42:19
Sağa sola ahkam kesiyordu... Kadirov'un ülkesinde Kur'an yakmanın cezası bakın neymiş!

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını ifade özgürlüğü sayan İsveç’e tehditler savuran Çeçenistan’ın kukla lideri Ramazan Kadirov, kendi ülkesinde Kur’an yakan şımarığa verdiği cılız cezayla tepki çekti.

Ruslara karşı yürütülen cihad sırasında saf değiştirip Çeçenistan’ın Rusya Valisi olan Ramazan Kadirov, Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin veren ülkelere tehdit savurmuştu. Kendi ülkesinde söz konusu eylemlere izin vermeyeceğini savunan Kadirov, gelen son haberle iyice gülünç duruma düştü.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Çeçenistan’ın başkenti Grozni'de bir mahkeme Salı günü bir Rus'u Kur'an-ı Kerim yaktığı için üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

20 yaşındaki Nikita Zhuravel, Grozni'den 800 kilometre uzaklıktaki Volgograd'da bir caminin dışında Kur’an-ı Kerim yaktıktan sonra "inanç sahiplerinin duygularını rencide etmeye karşı" bir kanun uyarınca Mayıs 2023'te gözaltına alındı.

Nikita Zhuravel'in aynı dönemde sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde Çeçen güvenlik güçleri tarafından darp edildiği anlar yer alıyordu.

Rus müfettişler davayı Çeçenistan'a nakletti. Ağır suçlarla ilgilenen Soruşturma Komitesi, bunun nedeninin Çeçenistan sakinlerinden mağdur taraf olarak belirlenmelerini isteyen çok sayıda mesaj almaları olduğunu söyledi.
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Çeçenistan büyük oranda Müslüman nüfusa sahip ve Kremlin yanlısı lider Ramzan Kadirov kendisini Rusya'nın İslam inancının en önde gelen savunucusu olarak gösteriyor.

TASS, Zhuravel'in suçlamaları kabul ettiğini, mahkemede defalarca özür dilediğini ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmediğini söylediğini bildirdi.

Soruşturma Komitesi, Kur'an'ı yakması için Ukrayna istihbaratı tarafından kendisine para ödendiğini belirtti.

Rusya, Kremlin'in muhafazakar toplumsal değerlere yönelmesinin bir parçası olarak 2013 yılında dini inanç sahiplerinin duygularını rencide etmeye karşı bir yasa çıkarmıştı.

Kaynak: Mepa News, Reuters

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