Saçları dökülenler dikkat! Ender Saraç müthiş tarifi verdi! Altın tavsiye: (Sığır) kemik iliği saç maskesi tarifi

Dr. Ender Saraç, saç dökülmesine karşı kemik iliğinden saç maskesi tarifi verdi. Kemik suyunun bağışıklığı güçlendirdiğini ve saçlara iyi geldiğini belirten Saraç, kemik suyunun iltihapları hızlı iyileştirdiğini söyledi. Peki saç dökülmesi neden, niçin olur? saç dökülmesini nasıl engelleriz? İşte detaylar...

Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Kadınlarda saç dökülmesi neden olur?

Stresli yaşam, tiroit hormonunun dengesizliği, doğum kontrol hapı kullanımları, doğum süreci, emzirme süreci, menopoz dönemi kadınlarda saç dökülmelerini tetikler. Saç bakımı adı altında yapılan perma, fön vb. diğer işlemler saç derisinin aşırı ısıya maruz kalmasına ve uzun vadede saç dökülmesine yol açar.

Erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir?

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Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı'nda açıklamalarda bulunan Saraç, saç dökülmesine iyi gelen kemik iliğinden saç maskesi tarifini anlattı.

Kemik iliğinden saç maskesi malzemeleri

200 gram ilikli sığır kemiği

1 yemek kaşığı hind cevizi yağı

1 yemek kaşığı Hint yağı

5 damla çay ağacı yağı

Kemik iliğinden saç maskesi tarifi

Tüm malzemelerin hepsini iyice karıştırın. Ardından saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Saçları streçleyin ve 20 dakika bekletin. Ardından saçlarınızı hafifi bir şampuanla yıkayabilirsiniz. Boyalı saçlara da uygun bir maskedir.

Kemik iliğinden saç maskesinin faydaları

Saç diplerini besler. Saç dökülmesine iyi gelir. Kolajen vardır. İçeriğindeki Hint cevizi yağı saç diplerini nemlendirir.

Ne kadar sürede uygulanmalı?

Kemik iliğinden saç maskesi tarifini haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Saçı çok dökülenler için önerilerde bulunan Dr. Ender Saraç, demir eksikliği, tiroit ve kansızlığın saç dökülmesine neden olduğunu belirterek kan testi yaptırılmasını önerdi.

Kemik suyunun faydaları

Bağışıklığı güçlendirir

Kilo almayı engeller

İltihapların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Kemik suyu ameliyattan sonra yaraları iyileştiriyor

Saç ve tırnakları uzatır

Yulaf ezmesi de içerisine eklerseniz faydalı olur.

Beyin hastalıklarında faydalıdır.

Bebekler ve çocukların gelişiminde faydalıdır.

Mide ve sindirim sistemi hastalıklarında faydalıdır.

Kemik iliği maskesi nasıl yapılır? Sığır iliği maskesi

Kemik iliği saç maskesi tarifi: Kemik suyunun içine 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı koyup karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı saç diplerinize ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. Daha sonra, maskenin etkisinin artması ve incelerek köklere nüfus etmesi için bone takıp dışarıdan ısı uygulayın. Kemikleri haşlayıp iliğini çıkarın ve blenderdan geçirin. Daha sonra yağları içine ekleyip tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırın. Çay ağacı yağı saç köklerinin temizlenmesini sağlarken maskenin kokusunu bastırmaya yardımcı olur.

Stresten saç dökülmesine ne iyi gelir?

Saç dökülmenizin stresle ilişkili olduğunu belirlerse, dermatoloğunuz saçın tabanındaki saç folikülü etrafındaki kan dolaşımını iyileştiren bir vazodilatatör olan minoksidil adlı bir tedavi önerebilir. Bu ilaç, kaybettiğiniz saçların geri büyümesine yardımcı olmak için kullanır. Ayrıca sabırlı olmak önemlidir

Aşırı saç dökülmesi kanser belirtisi:Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı “Kanser Belirtileri” ile ilgili yayınladığı bilimsel yayınların hiçbirinde saç dökülmesine yer vermemiştir. Yani saç dökülmesini kanserle ilişkilendiren bilimsel bir yayın olmadığı için bizim de saçlarımız döküldüğünde kanser endişesine kapılmamıza gerek yoktur.