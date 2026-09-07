Saç boyası nasıl akıtılır? Tam olarak zamanında müdahale için bunu yapın, büyük ilgi görüyor

Ani bir kararla saçlarınızı daha önce hiç kullanmadığınız bir renge boyatmak için kuaförünüze doğru yola çıktınız. Güzel karşılamalar yapıldı, saçlar boyandı, beklerken kahveler içildi, saçlar yıkandı, kurutuldu, fönlendi ve sürpriz! Bu siz değilsiniz, aynada bambaşka biri var. Kuaförünüz ‘Olur o kadar, daha rengi oturmadı, tamamen farklı bir renge boyadık gözünün alışması için zamana ihtiyacın var’ dedi ve evinize doğru yola çıktınız. Kendinizi tanınmayacak halde hissediyorsunuz ve bu renk sizi hiç mi hiç mutlu etmedi. Birkaç gün alışmak için zaman tanıdınız ama olacak gibi değil.

Belki de kozmetik marketlerde gördüğünüz birbirinden farklı renklerdeki hazır boya setlerinden aldınız ve bir çılgınlık yapmaya karar verdiniz. Saçlar tarandı, eldivenler takıldı, boya ve oksidan krem iyice karıştırıldı ve saçlarınız boyayla buluştu. Yıkama, kurulama derken aynaya baktığınızda sonuç hiç umduğunuz gibi olmadı. Bu görüntü size ait değil ve kutudaki mankende harika duran saç rengi sizde tam tersi etkiyi yaptıysa...

Her iki durumda da acilen bu boyanın akması ve saçınızdan ayrılması için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bazı renkler için hiçbir boya akıtma işlemi yapmadan tekrar bir boya yaparak durum kurtarılabilir ancak bazı durumlarda mutlaka boyanın saçla vedalaşması ve yeni bir boya için sizi hazırlaması gerekir. Bunun için uygulayabileceğiniz bazı kimyasal işlemler mevcut. Kimyasal işlemler kadar hızlı sonuç vermese de biraz sabırla doğal yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Kullandığınız doğal yöntemler düzenli uyguladığınız takdirde boyanın zamanla daha hızlı akmasını sağlayacaktır.

Saçınızı sıcak su ile yıkayın!

Sıcak su boyanın saçtan daha hızlı ayrılmasını sağlayan etkenlerden biridir. Elbette suyun derecesini canınızı yakmayacak ve kendinize zarar vermeyecek ayarda tutmanızda yarar var. Her yıkamada mutlaka sıcak su kullanın.

Saçınızı boyadığınız gün itibariyle sık sık yıkayın!

Saçınızı sıcak su ile yıkamak kadar etkili bir diğer yöntem de sık sık yıkamak. Özellikle boyadığınız günden itibaren bir süre her gün yıkarsanız boyanın saçınıza tam olarak oturmadan akması daha rahat olacaktır.

Üzüm sirkesinden uzak durun!

Saçlarınızın daha parlak olması, kepekten arınmak ve saç derisini temizlemek için saçınızı yıkarken durulama aşamasında sirkeli su kullanıyorsanız boyadan sonra buna ara verin. Üzüm sirkesinin boyanın akmasını geciktiren bir etkisi vardır. Sirkeli su kullanmaya devam ederseniz boyayı akıtmak bir yana saçınızda durmasına yardımcı olmuş olursunuz.

Boyalı saçlara özel ürünlerden uzak durun!

Boyalı saçlar için üretilmiş şampuanlar, saç kremleri ve maskeler boyanın akmasını geciktirecek etkiye sahiptir. Bu sebeple saçınızı yıkarken ve bakımını yaparken boyalı saçlara özel ürünlerden uzak durun.

Kepekli saçlara özel şampuanları tercih edin!

Bildiğiniz ve güvendiğiniz markaların kepeği önlemeyi vadeden şampuan ve saç kremlerini kullanın. Kepek şampuanlarının boya üzerinde koruyucu etkisi olmadığı gibi rengin daha hızlı akmasını sağlarlar. Boyayı akıtmaya çalışırken mucizevi bir etki beklemeyin ancak düzenli olarak kepek şampuanıyla yıkadığınız ve sıcak su ile duruladığınız saçlarınızdaki boya daha çabuk akacaktır.

Beyaz sabun kullanın!

Beyaz sabunun saç boyasını akıtma özelliği bilinmektedir. Bu sebeple saçınızı yıkarken şampuan yerine beyaz sabun kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey saçlarınızı sabunlayıp duruladıktan sonra mutlaka nemlendirmeniz gerektiğidir. Sabun şampuan gibi saçı nemlendirmediği için kurutacak ve birbirlerine dolaşmalarını sağlayacaktır. Bu sebeple saçlarınızı beyaz sabunla yıkadıktan sonra mutlaka kremle nemlendirmeyi unutmayın.

Karbonat maskesi kullanın!

Karbonat saç ile ilgili bazı sorunların çözümünde kullanılabilen ve çok ekonomik bir malzeme. Karbonat maskesini hazırlamak da oldukça kolay. Saçınızı yıkayacağınız kadar şampuana 1 yemek kaşığı karbonat ekleyip karıştırın. Akabinde nemli saçlarınıza uygulayıp 15 – 20 dakika bekledikten sonra sıcak su ile durulayın.

Karbonatın saça faydaları:

Karbonat saç diplerinde biriken kirleri arındırır ve saç derisini temizler.

Yağlı saç ve saç derisine sahip olan kişilerde fazla yağın atılmasına yardımcı olur.

Saçlara parlaklık verir.

Saçtaki kepek sorununu engeller.

Antiseptik etkisiyle saç derisiniz dezenfekte eder.

Doğal şampuan yapımında kullanılır.

Limon kullanın!

Limon asidik içeriği sayesinde saç boyasının akmasına yardımcı olur. Saç boyanızı limon kullanarak akıtmak için yapmanız gereken tek şey durulamadan sonra saçlarınızın fazla suyunu alıp limon suyu sıkmak ve 30 – 60 dakika arasında bekledikten sonra tekrar sıcak su ile durulamak. Saçınızda limon suyu varken güneşte beklemeniz etkisini arttıracaktır.

Bal kullanın!

Bal kahvaltılar için çok leziz bir tatlı olabilir ancak maske olarak kullandığınızda boyanızın akmasına ve saç renginizin açılmasına yardımcı olacaktır. Bunun için 1 limonun suyunu sıktıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı bal ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyduktan sonra iyice karıştırın ve saçınıza uygulayın. 1 saat bekledikten sonra sıcak su ile iyice durulayın.

Saç boyasını akıtmak için en önemli kural hızlı hareket etmektir; boya saça ne kadar az tutunursa, arındırması o kadar kolay olur. Kimyasal açıcılar kullanıp saçı yıpratmadan önce evde uygulayabileceğiniz ve son dönemde büyük ilgi gören doğal/pratik yöntemleri deneyebilirsiniz.

İşte saç boyasını akıtmak için en etkili yöntemler:

1. Beyaz Sirke ve Su

Beyaz sirkenin asidik yapısı, saç tellerine tutunan boya pigmentlerinin gevşemesine yardımcı olur.

Uygulama: Eşit miktarda beyaz sirke ve ılık suyu karıştırın. Süre: Bu karışımla saçınızı ıslatıp bir bone takın ve 15-20 dakika bekletin. ardından şampuanla yıkayın.

Tüm bu yöntemler için ayıracak zamanınız ve sabrınız yoksa bu noktada yapmanız gereken şey kuaförünüzden yardım alıp saçlarınıza kimyasal işlem uygulayarak boyayı akıtmak ve saç rengini açmaktır.

Dilerseniz oksidan krem, oreyal ya da peroksit kullanarak saçlarınızı evde kendiniz de açabilirsiniz.