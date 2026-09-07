Sudan’da savaş sofraları da vurdu! Halk açlıktan kirpi ve kaplumbağa yiyor

Sudan'da devam eden çatışmaların sivillere çıkardığı ağır faturaya her geçen gün yenisi ekleniyor. Savaşın üretimi ve geçim kaynaklarını vurması, ülkede zaten ağır olan gıda krizini daha da derinleştirdi.

Milyonlarca kişinin yerinden edildiği ülkede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde temel gıdaya ulaşmak giderek güçleşti.

Özellikle et fiyatlarındaki artış karşısında alım gücü iyice düşen bazı Sudanlı aileler, hayatta kalabilmek için yabani hayvan avlamaya başladı.

SOFRAYA KOYACAK ET BULAMAYINCA DOĞAYA YÖNELDİLER

Ülkenin farklı noktalarından aktarılan bilgilere göre vatandaşların avladığı hayvanlar arasında kirpi, kaplumbağa, yabani tavşan, kuş ve varanlar bulunuyor.

Savaş öncesinde yaygın bir beslenme yöntemi olmayan yabani hayvan avının, gıda sıkıntısının ağırlaştığı bölgelerde bazı aileler açısından karınlarını doyurmanın yollarından birine dönüştüğü belirtiliyor.

Ortaya çıkan tablo, Sudan'daki savaşın cephelerin çok ötesine geçerek insanların günlük yaşamını ve sofralarını nasıl etkilediğini gösteriyor.

VARANLAR DA AVLANMAYA BAŞLANDI

Sudan'ın nehir kıyıları ve su yataklarında yaşayan büyük varanlar da gıda arayışındaki insanların hedefindeki hayvanlardan biri oldu.

Yaklaşık 2 kilogramdan başlayıp 10,5 kilogramın üzerine çıkabilen bu hayvanların yakalanması ise ciddi risk taşıyor.

Avcıların aktardığına göre iri varanlar, güçlü kuyruklarını savunma amacıyla kullanabiliyor. Şiddetli bir kuyruk darbesinin insanlarda ağır yaralanmaya, hatta kemik kırılmasına neden olabileceği belirtiliyor.

ETİ SOFRAYA, DERİSİ AYAKKABIYA

Bütün tehlikesine rağmen yakalanan varanların eti pişirilerek tüketiliyor.

Hayvanın yalnızca etinden değil, derisinden de faydalanıldığı; varan derilerinin işlenerek ayakkabı üretiminde kullanılabildiği ifade ediliyor.

SAVAŞIN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR

Çatışmaların uzamasıyla Sudan'da üretim kapasitesi ve gıda tedariki büyük zarar görürken, yerinden edilen milyonlarca insanın geçim kaynakları da önemli ölçüde ortadan kalktı.

Bir zamanlar hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından olduğu ülkede bazı insanların bugün bir parça et bulabilmek için kirpi, kaplumbağa ve varan avlamak zorunda kalması, insani krizin ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.