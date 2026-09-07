Tıpkı dostu Netanyahu gibi… Siyonist Zelenskiy yine sivilleri vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında siviller bir kez daha saldırıların hedefi oldu. Rus yetkililer, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Belgorod operasyon merkezinden 7 Eylül Pazar günü yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik saldırılarının sürdüğü belirtildi.

İHA SİVİLLERİN BULUNDUĞU ARACA ÇARPTI

Rus makamlarının verdiği bilgilere göre saldırılardan biri Borisovsky bölgesindeki Oktyabrskaya Gotnya köyü yakınlarında gerçekleşti.

Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen uzaktan kumandalı İHA'nın bir araca çarpması sonucu araçta bulunan 2 sivil yaşamını yitirdi.

Belgorod operasyon merkezi yaşananları, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin devam eden saldırılarında iki sivil yaşamını yitirdi, iki sivil de yaralandı” sözleriyle duyurdu.

İKİNCİ SALDIRIDA 2 YARALI

Bölgedeki saldırılar bununla da sınırlı kalmadı.

Valuysky bölgesine bağlı Soloti köyünde bir başka İHA'nın araca isabet etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Böylece Belgorod'a yönelik son saldırılarda sivil bilançosu 2 ölü ve 2 yaralıya yükseldi.

ZELENSKİY'NİN İSRAİL DESTEĞİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, özellikle Gazze savaşının ardından İsrail'e verdiği destekle gündeme gelmişti. Zelenskiy, 7 Ekim saldırılarının ardından yaptığı açıklamalarda İsrail'in yanında olduğunu açıkça belirtmiş, Netanyahu yönetimine desteğini farklı açıklamalarında da dile getirmişti.

Belgorod'dan gelen son ölüm haberleri ise Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattının dışında kalan sivillerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.

BELGOROD SIK SIK İHA SALDIRILARININ HEDEFİNDE

Ukrayna sınırında bulunan Belgorod, savaş boyunca İHA ve topçu saldırılarının yoğunlaştığı Rus bölgelerinden biri oldu.

Son saldırılarda ise iki ayrı noktada doğrudan araçların hedef olması sonucu iki kişinin ölmesi ve iki kişinin yaralanması, bölgedeki sivil kayıplara yenilerini ekledi.