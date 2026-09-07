Bakan Gürlek adli yıl açılış programında konuştu: Türkiye adalet arayanların umududur

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı.

Gürlek, yeni adli yılın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak önemli mesajlar verdi.

Bakan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Burada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kıymetli avukatlarımızın hukuk sistemimiz içerisinde vazgeçilmez konumunu çok iyi biliyoruz. Ankara 2 No'lu Baromuzun meslek odaklı çalışmalarını takdirle takip ediyorum. Yeni adli yıl ülkemiz, milletimiz, yargı teşkilatımız ve hukuk camiamız için hayırlara vesile olmasını Cenab -ı Allah'ta niyaz ediyorum.

Adalet hizmetlerinin kesintisiz biçimde yürütülmesinde bilgi, birikim, emekleriyle katkı sunan bütün avukatlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Şimdi burada sizleri bir bakan olarak değil, evinizde misafir bir hukukçu dostunuz olarak kalbi sohbetlerimi gerçekleştirmek ve samimi duygularımı paylaşmak istiyorum. Ülkemiz çok zor dönemlerden geçti. Cunta ve darbe dönemlerinde hukuk ve yargının adeta milletimiz aleyhine işletildiğini, FETÖ gibi yapıların, uluslararası güç odaklarının da desteğiyle milli güvenliğimizi hedef aldığını, hukuk kurumlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlama yönelik süreçlerin aracı haline getirmeye çalıştığını maalesef gördük.

FETÖ eliyle adeta bir deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz. Ülkemizde her şeyde olduğu gibi mevcut zengin kaynağımızla yargıda da bağımsız ve vatandaşımıza hizmet odaklı yapılaşmayı tamamladık. Çarkları en etkin ve verimli şekilde işletmeyi başardık. Malumunuz tarihsel süreçte milletimize hizmet etmesi gereken bu değerli kurumlarımız, cuntacı, darbeci, vesayetçi anlayışların ve uluslararası güç odaklarının dolan başlı unsurlarının aparatı haline getirilmek istendi.

Milletimizin feraseti, devlet aklının kararlılığı ve siyaset kurumumuzun güçlü refleksleriyle bu darboğazlardan, bu proje ürünü türbülanslardan Allah'ın izniyle çıkmayı başardık. Allah bu millete bir daha böyle bir günler göstermesin. Değerli dostlar, aramızda çok genç avukat arkadaşlarımız da var. Bizler 20 -30 hatta 40 yıl öncesinden bugüne ülkemizin hangi süreçlerden geçtiğini ve bugün bulunduğu yere gelebilmek için ne büyük bedeller ödediğini biliyoruz. Bugünkü toplumsal huzurun, siyasi istikrarın ve sivil temsil kabiliyetinin her zaman var olmadığını hep birlikte hatırlamak durumundayız. Bu ülke onlarca yıl boyunca olağanüstü hal uygulamalarına, yargının işlemesi hale getirildiği dönemlere ve vatandaşın değil vesayetin hizmetine sunulmak istenen hukuk sistemine şahit oldu.

Çok şükür bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok iyi bir konumdayız. Ülke ve millet olarak büyük bedeller ödedik. Geçmişten bugüne kronikleşen; milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidin kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumlarıyla toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayatı önemi açıkça göstermektedir. Değerli avukat dostlarım, devlet devasa bir duvar ise her bir birey ve her bir kurum da bu duvarın bir tuğlasıdır. Bu duvarda asla kırık, dökük ve gedik olmamalıdır. Bu güçlü yapının en önemli taşıyıcı unsurlardan biri de barolarımız ve onları oluşturan avukatlarımızdır.

Ziyaret ettiğimiz her ilde baro başkanlarımız ve yönetimleriyle mutlaka bir araya geliyoruz. Mesleki meseleleri doğrudan istişare ediyoruz. Aynı zamanda o ildeki yargı altyapımızın yerel düzeydeki durumunu ve işleyişini değerlendirmek, yargı teşkilatımız ile avukatlarımız arasındaki uyumu ve profesyonel kurumsal iletişimi daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla diyaloğumuzu sürdürüyoruz ve sürdürmeye kararlıyız.

Değerli arkadaşlar, hepimiz büyük bir adalet ailesinin farklı sorumluluklar üstlenen mensuplarıyız. Bir saatin çarkları gibi hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımızın bütün çalışanlarının emekleri de birbirini tamamlamaktadır.

Çünkü hepimizin hedefi, hakkın sahibine zamanında teslim edildiği, vatandaşlarımızın hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir düzeni birlikte inşa etmektir. Bu sebeple bakanlığımıza sunulacak yapıcı, uygulanabilir ve çözüm odaklı her teklife kapımız açıktır. Yeter ki sözümüzün merkezinde hukuk, gayemizin merkezinde adalet, çalışmalarımızın merkezinde de milletimizin menfaati bulsun. Kıymetli avukat meslektaşlarım, dünya hukuk düzeni bugün tarihi bir imtihandan geçmektedir. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve insanlık onurunu dillerinden düşürmeyen çoğu batı ülkelerinin ağır mağduriyetler karşısında sergilediği çifte standart, uluslararası hukuka duyulan güveni ciddi biçimde sarsmıştır.

Yakın coğrafyamızda evrensel hukuk güvencesi altında yaşanan maalesef insanların on yıllardır göçe, soykırıma ve katliama maruz kaldıklarına bir damla insan kanının bir damla petrolden daha değersiz olduğunu ispatlarcasına adil bir dünya düzeninden mahrum bırakıldığına maalesef hep birlikte şahit olduk. Zulüm ve haksızlık karşısında mağdurun kimliğine, inancına ve yaşadığı coğrafyaya göre farklı tutumlar sergilemesi, uluslararası hukukun evrensellik iddiasına zarar vermektedir. Uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığı ve hukuk kurallarının güçlü devletlerin çıkarlarına göre farklı biçimde uygulandığı bu dönemde Türkiye hukuk kurumlarımızın, barolarımızın ve avukatlarımızın katkılarıyla insan hakları ihlallerine karşı tutarda bir yaklaşım benimsemeye ve uluslararası hukuku etkin bir biçimde işletmesi için çaba göstermeye devam etmektedir.

Açıkça söylüyorum ki bu Türk milletinin tarihinden devraldığı önemli görevlerden ve yaşadığı asil sorumluluklarından biridir. Türk milleti adalet ve hukuk nerede kime lazımsa orada olmaya devam edecektir. Değerli katılımcılar karşı karşıya olduğumuz tablo adalet merkezi tutarlı ve bağımsız bir duruşun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Siyasi istikrarı, gelişen ekonomisi, milli birlik ve kardeşlik iradesi, köklü devlet geleneği ve güçlü hukuk sistemi ile Türkiye bölgesinde ve dünyada adalet arayanların umudu olmaya devam edecektir.

"POPÜLER KİŞİLİKLERİN GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEDİKLERİNİ GÖRDÜK"

Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icla etmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Onların vicdanı bizlerin gerçeğini yansıtan en doğru terazidir. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik.

Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir. Aynı şekilde insanlarımızın iyi niyetle yaptıkları sosyal dayanışma projelerini suistimal eden herkese karşı hukukun üstünlüğünü ve milletimizin haklarını koruyan adımlar attık.

"AVUKATLIK, GÜÇLÜ VE CİDDİ BİR MÜESSESEDİR"

Adalet sistemimizi ayakta tutan, hukuk düzeninin en önemli unsurlardan biri olan avukatlık, vatandaşın sesini yargı mercilerine taşıyan, hak arama hürriyetini somutlaştıran ve aynı zamanda kamu hizmeti niteliği taşıyan güçlü bir müessesedir. Elbette savunma hakkı hukuk sistemimizin dokunulmaz değerlerinden birisidir. Bununla birlikte avukatlık mesleğinin temsil eden kişi ve kurumların mesleki amaçlarından uzaklaşmamaları, hukukun üstünlüğünü her şartta korumaları büyük önem taşımaktadır. Aksi yönde tutumların hem savunma makamına hem de yargıya duyulan güvene zarar vereceği açıktır. Kıymetli avukatlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak avukatlarımızın görevlerini daha iyi şartlarda yerde getirebilebilirleri için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir hassasiyette takip ettiğimizi bilmenizi isterim.