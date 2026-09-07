Londra’daki konferansta ‘skandal’ sözler! Siyonist Bengio’yu “Kürtlerin annesi” ilan etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Yahudi-Kürt Konferansı, eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın İsrailli akademisyen Prof. Ofra Bengio için kullandığı sözlerle gündeme geldi.

Konferanstan paylaşılan görüntülerde Demirbaş’ın Bengio’ya ödül takdim ettiği görüldü. Demirbaş’ın ödül töreninde İsrailli akademisyeni “Kürtlerin annesi” sözleriyle nitelendirmesi dikkat çekti.

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SİYONİZM VE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ AYNI KONFERANSTA

“Değişen Orta Doğu’da Yahudi-Kürt İlişkileri: Tarih, Kimlik ve Gelecekte İş Birliği” başlığı altında gerçekleştirilen organizasyonda, Yahudi-Kürt ilişkilerinin geleceğine ilişkin çok sayıda oturum düzenlendi.

Konferans programındaki başlıklardan biri ise özellikle dikkat çekti:

“Siyonizm ve Kürdiyet: Ulusal hareketler, kimlik ve hayatta kalma.”

Programda ayrıca Kürdistan Yahudilerinin tarihi, ortak miras, bölgesel dönüşüm ve Batılı ülkelerin Kürtler ile İsrail'e yönelik politikaları gibi konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

DEMİRBAŞ’TAN BENGIO’YA ÖDÜL

Konferansın en çok dikkat çeken anlarından biri eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile Prof. Ofra Bengio'nun birlikte yer aldığı ödül töreni oldu.

Demirbaş, Bengio'ya ödülünü takdim ederken İsrailli akademisyen için “Kürtlerin annesi” ifadesini kullandı.

Bengio, Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor ve merkezin Kürt Çalışmaları Programı'nın başkanlığını yürütüyor.

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GELECEKTEKİ “İŞ BİRLİĞİ” MASAYA YATIRILDI

İki gün süren organizasyonda tarih ve kimlik konularının yanı sıra Yahudiler ile Kürtler arasında gelecekte kurulabilecek iş birlikleri de ele alındı.

Azınlık hakları, diaspora faaliyetleri, Orta Doğu'daki siyasi dönüşüm, kadın ve gençlerin rolü ile Batılı devletlerin bölge politikaları konferansın diğer gündem maddeleri arasında yer aldı.

Organizasyonun duyurularına göre konferans; Yahudi Kürt Ağı, Londra Çağdaş Antisemitizm Araştırmaları Merkezi ve Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlendi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER AYNI PROGRAMDA

Açıklanan katılımcılar arasında Abdullah Demirbaş ve Ofra Bengio'nun yanı sıra İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Feryal Clark, İsrail'deki Kürdistan Yahudi Toplumu Başkanı Yehuda Ben Yosef ile akademisyenler David Hirsh, Phillip Spencer ve Jan İlhan Kızılhan da yer aldı.

Londra'daki organizasyonun ardından özellikle Demirbaş'ın Bengio'ya ödül vermesi ve “Kürtlerin annesi” sözleri, Müslüman Kürtler arasında tepkiyle karşılandı.