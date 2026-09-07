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Ekonomi O ilimizde ekmeğe 3 lira zam
Ekonomi

O ilimizde ekmeğe 3 lira zam

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O ilimizde ekmeğe 3 lira zam

Bayburt’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 3 lira zamlanarak 15 liradan 18 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi kent genelinde uygulanmaya başlandı.

Bayburt’ta ekmeğin gramajı geçen sene kasım ayında 220 gramdan 230 grama çıkarılmış, fiyatı ise 15 lira olarak belirlenmişti. Son düzenlemeyle 230 gram ekmeğin fiyatı 18 liraya çıktı. Alınan zam kararında maliyetler ve işçi ücretlerinin yükselmesinin önemli etken olduğu bildirildi.

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