O ilimizde ekmeğe 3 lira zam
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bayburt’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 3 lira zamlanarak 15 liradan 18 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi kent genelinde uygulanmaya başlandı.
Bayburt’ta ekmeğin gramajı geçen sene kasım ayında 220 gramdan 230 grama çıkarılmış, fiyatı ise 15 lira olarak belirlenmişti. Son düzenlemeyle 230 gram ekmeğin fiyatı 18 liraya çıktı. Alınan zam kararında maliyetler ve işçi ücretlerinin yükselmesinin önemli etken olduğu bildirildi.