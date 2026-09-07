İBB’de Nuri Aslan kararını verdi! Özgür mü Kılıçdaroğlu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkanvekilliği görevini üstlenen Nuri Aslan’ın CHP ve Yeni Parti arasındaki siyasi konumuna ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Aslan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı arasında yapılması planlanan görüşmede daha adres belirlenirken anlaşmazlık çıktığı öğrenildi.

“CHP İL BAŞKANLIĞI’NA GELMEM”

Edinilen bilgilere göre Müslim Sarı, görüşmenin CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilmesini istedi.

Ancak Nuri Aslan bu teklife sıcak bakmadı. Aslan'ın görüşme adresine ilişkin olarak “Ben CHP İl Başkanlığı’na gelmem” dediği aktarıldı.

Aslan'ın ayrıca CHP'li ilçe başkanlarının toplantıya katılmasını istemediği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRDİ, ADRES DEĞİŞTİ

Görüşmenin daha başlamadan krize dönüşmesi üzerine yaşananların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına “Nerede istiyorsa orada görüşün” talimatını vermesinin ardından CHP heyetinin Aslan'ın istediği adrese gitmesine karar verildi.

Böylece CHP İstanbul İl Başkanlığı için planlanan görüşme Saraçhane'ye taşındı.

“BEN İMAMOĞLU’NA BAĞLIYIM”

Aslan'ın yalnızca görüşme adresi konusunda değil, siyasi aidiyetine ilişkin sorular karşısında verdiği cevap da dikkat çekti.

Aktarılan bilgilere göre hem CHP hem de Yeni Parti yöneticileriyle temas kuran Aslan, kendisini CHP'li olarak tanımlamak yerine “Ben İmamoğlu'na bağlıyım” ifadesini kullandı.

Aslan'ın bu sözleri ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görüşmeyi kabul etmemesi, siyasi geleceğinin hangi parti çatısı altında şekilleneceğine ilişkin tartışmaları büyüttü.

GÖZLER YENİ PARTİ’YE ÇEVRİLDİ

Aslan'ın CHP yönetimine karşı koyduğu mesafe, Yeni Parti'ye katılabileceği yönündeki beklentileri de güçlendirdi.

Ancak Aslan'ın Yeni Parti'ye katılacağına ilişkin şu aşamada kamuoyuna açıklanmış kesin bir karar bulunmuyor. Bu nedenle CHP'ye yönelik tavrı somut bir gelişme olmakla birlikte, Yeni Parti tercihini kesinleştirdiğini söylemek için henüz erken.

İBB'DE YENİ SEÇİM İHTİMALİ HESAPLARI DEĞİŞTİRİYOR

İstanbul'daki siyasi hesapların merkezinde ise İBB Başkanlığı için yeni bir seçim ihtimali bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun devam eden yargı süreçlerinin belediye başkanlığı açısından yeni bir hukuki sonuç doğurması halinde İBB Meclisi'ndeki dengelerin yeniden önem kazanacağı değerlendiriliyor.

CHP kulislerinde, böyle bir durumda Aslan'ın karşısına başka bir aday çıkarılmasının İstanbul'un kaybedilmesi halinde parti yönetimine ağır bir siyasi fatura çıkarabileceği hesabının yapıldığı aktarılıyor.

CHP İLE YENİ PARTİ ARASINDA İSTANBUL HESABI

Yeni Parti cephesinde ise olası bir İBB Başkanlığı seçiminde CHP'nin Nuri Aslan'ı desteklemek durumunda kalacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Böylece Nuri Aslan'ın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeyi reddetmesi ve “Ben İmamoğlu'na bağlıyım” çıkışı, İstanbul siyasetinde CHP-Yeni Parti hattındaki yeni güç mücadelesinin dikkat çeken başlıklarından birine dönüştü.