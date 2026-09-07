Nükleer teknolojide yeni dönem başlıyor! Toryum rezervleri için dev işbirliği

Türkiye, enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda toryum rezervlerini yeni nesil nükleer teknolojilerle buluşturacak önemli bir adım attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte Türkiye'deki toryum kaynaklarının ileri nükleer teknolojilerde değerlendirilmesine yönelik ortak çalışmaların önü açıldı.

TORYUM BİLEŞİKLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

İşbirliğinin en önemli hedeflerinden biri, nükleer yakıt standartlarını karşılayabilecek toryum bileşiklerinin yerli imkânlarla üretilmesi olacak.

Çalışmalara Türkiye'deki araştırmacılar, sanayi kuruluşları ve teknoloji paydaşlarının da dahil edilmesi planlanıyor. Böylece Türkiye'nin sahip olduğu büyük toryum potansiyelinin yalnızca ham madde olarak değil, yüksek katma değerli teknolojik ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

YENİ NESİL REAKTÖRLERDE KULLANILACAK

Ortak çalışmaların merkezinde ise yeni nesil nükleer enerji teknolojilerinden ergimiş tuz reaktörleri bulunuyor.

Ar-Ge ve projelendirme faaliyetleri kapsamında toryumun bu reaktörlerde kullanılabilecek nitelikte Türkiye'de işlenmesi üzerinde çalışılacak.

Başarılı olunması halinde Türkiye'nin, nükleer yakıt standartlarına uygun toryum bileşikleri konusunda uluslararası ölçekte etkin bir tedarikçi haline gelmesi amaçlanıyor.

DANİMARKALI ŞİRKETİN “ONION CORE” TEKNOLOJİSİ

TENMAK'ın işbirliği yaptığı Copenhagen Atomics, dördüncü nesil nükleer teknolojiler arasında gösterilen ergimiş tuz reaktörleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Şirket özellikle “Onion Core” adı verilen modüler ergimiş tuz reaktörü konsepti üzerinde yoğunlaşıyor.

Yeni işbirliğiyle bu teknolojinin Türkiye'nin araştırma altyapısı, yetişmiş insan gücü ve sanayi kabiliyetleriyle nasıl geliştirilebileceği değerlendirilecek.

BAYRAKTAR: TÜRKİYE'DE ÇOK YOĞUN BULUNUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada nükleer enerji teknolojilerinin hızla değiştiğine işaret ederek büyük ölçekli santrallerin yanında küçük modüler reaktörlerin de giderek önem kazandığını belirtti.

Birçok ülkenin bu alanda teknoloji geliştirme yarışına girdiğini kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin de farklı projeleri eş zamanlı olarak yürüttüğünü söyledi.

Copenhagen Atomics ile yapılan işbirliğinin özellikle kullanılan yakıt açısından farklı bir önem taşıdığına dikkat çeken Bayraktar, şunları söyledi:

“Küçük modüler reaktörlerde, Copenhagen Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Toryum, çok yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.”

HEDEF TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMEK

Bakan Bayraktar, anlaşmanın yalnızca araştırma aşamasında kalmamasını ve çalışmaların ilerleyen dönemde ekonomik değeri bulunan bir ürüne dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar, “Bu işbirliği, ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Atılan adımla Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde değerlendirilmesi ve enerji alanında yerli teknoloji kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.