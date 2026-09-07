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Siyaset Yaşlı kadını dinleyen Ağıralioğlu’nun ağzı açık kaldı: İl başkanını görevden alacağım
Siyaset

Yaşlı kadını dinleyen Ağıralioğlu’nun ağzı açık kaldı: İl başkanını görevden alacağım

Yeniakit Publisher
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli’de esnaf ve vatandaşlarla buluşması sırasında renkli anlara imza attı. Karşılaştığı bir vatandaşın partinin adını henüz duymadığını söylemesi üzerine esprili bir çıkış yapan Ağıralioğlu, teşkilatına takılarak "İl başkanını görevden alacağım, ismini duymadıysanız çalışmıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’de saha çalışması yaptığı sırada bir vatandaşın Anahtar Parti’yi tanımadığını söylemesi üzerine esprili bir çıkış yapan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, "İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir" diyerek teşkilatına göndermede bulundu.

Saha çalışmalarını sürdüren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli temasları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu ile bir esnaf arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi.

"İL BAŞKANI ÇALIŞMIYOR DEMEKTİR"

Sokakta karşılaştığı bir vatandaşa partisinin tanınırlığını soran Ağıralioğlu, beklemediği bir yanıt aldı. Soru-cevap şeklinde gelişen diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti’yi duydunuz mu?

Vatandaş: Hayır.

Yavuz Ağıralioğlu: İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir.

Vatandaşın yanıtı üzerine tebessüm ederek teşkilat çalışmalarına göndermede bulunan Ağıralioğlu, partinin tanınırlığını artırmak için saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

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Yorumlar

Ömer

İsmi neydi sahi partinin , kilit mi anahtar mı ? İnanın ilk anda hatırlayamadım .

hasel

Yavuz bey,doğrusunu yapmış.
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