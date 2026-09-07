Yaşlı kadını dinleyen Ağıralioğlu’nun ağzı açık kaldı: İl başkanını görevden alacağım

Kocaeli’de saha çalışması yaptığı sırada bir vatandaşın Anahtar Parti’yi tanımadığını söylemesi üzerine esprili bir çıkış yapan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, "İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir" diyerek teşkilatına göndermede bulundu.

Saha çalışmalarını sürdüren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli temasları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu ile bir esnaf arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi.

"İL BAŞKANI ÇALIŞMIYOR DEMEKTİR"

Sokakta karşılaştığı bir vatandaşa partisinin tanınırlığını soran Ağıralioğlu, beklemediği bir yanıt aldı. Soru-cevap şeklinde gelişen diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti’yi duydunuz mu?

Vatandaş: Hayır.

Yavuz Ağıralioğlu: İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir.

Vatandaşın yanıtı üzerine tebessüm ederek teşkilat çalışmalarına göndermede bulunan Ağıralioğlu, partinin tanınırlığını artırmak için saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.