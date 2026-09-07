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Gündem Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki konular!
Gündem

Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki konular!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki konular!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak kabineye başkanlık edecek. Toplantıda; ekonomi, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve dış politikaya dair konularak ele alınacak.

Ankara'da siyasetin yoğun gündemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA OLACAK

Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar masada olacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti.

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonları'nın kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Sahadaki son duruma ilişkin de kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak.

ABD VE İRAN ÇATIŞMASI İLE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINACAK

Dış politikada bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi 'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarının da masada olması bekleniyor.

ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalar da kabinenin gündeminde olacak.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER VE OVP DE GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR ARASINDA

Ekonomideki gelişmeler ve Orta Vadeli Program (OVP) da kabinede değerlendirilecek konular arasında.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyonun emaneti emin ellerde, Türkiye güvendedir!
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyonun emaneti emin ellerde, Türkiye güvendedir!

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Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyonun emaneti emin ellerde, Türkiye güvendedir!

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