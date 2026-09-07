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Dünya 6’sı çocuk 11 can kaybı! Endonezya’da yangın kabusu
Dünya

6’sı çocuk 11 can kaybı! Endonezya’da yangın kabusu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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6’sı çocuk 11 can kaybı! Endonezya’da yangın kabusu

Endonezya'nın Papua eyaletinde bir çarşıda çıkan ve hızla çevredeki dükkanlara yayılan yangında altısı çocuk olmak üzere 11 kişi can verdi.

Malay Mail gazetesinin polis yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Orta Papua'nın Paniai bölgesinde dün gece başlayan yangın hızla çevredeki dükkanlara yayıldı.

Altısı çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği yangın üç saatten fazla süren çalışmanın ardından söndürüldü, en az 40 ev ve dükkan zarar gördü​​​​​​​.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

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