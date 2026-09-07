Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi

İstanbul Şile açıklarında haftalardır karaya oturmuş halde bulunan Rusya bayraklı OMSKIY-107 kargo gemisindeki tahribat ilk kez içeriden görüntülendi. Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen ve mürettebatı tarafından terk edildikten sonra Karadeniz'de sürüklenerek İstanbul Şile'de Alacalı sahili açıklarında karaya oturan 108 metre uzunluğundaki OMSKIY-107 isimli Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi.

Geminin saldırı sonrasında adeta savaş alanına dönen iç bölümlerine giren içerik üreticileri Mustafa Kurt ile İbrahim Koyuncu, yanmış kaptan köşkü, parçalanmış ekipmanlar ve ağır hasarı görüntülerken, gemide hala barut kokusu olduğunu ifade etti.

Parçalanmış metal aksamlar dikkatten kaçmadı

Daha önce yalnızca dışarıdan ve havadan görüntülenen geminin içindeki hasarın boyutu, yeni görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, kumanda panelinin parçalandığı, camların kırıldığı ve iç bölümde çok sayıda ekipmanın yüksek ısı nedeniyle zarar gördüğü görülüyor. Geminin bazı bölümlerinde ise büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksam dikkat çekiyor.

Saldırıların izleri görüntülendi

Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemiyi karadan fark eden Mustafa Kurt ve İbrahim Koyuncu, merak ederek yüzerek gemiye çıktı. Geminin kıyıdan göründüğünden çok daha uzakta olduğunu belirten Kurt, gemiye girdikten sonra içeride yaklaşık 15 dakika kaldıklarını söyledi. Geminin içerisine girdiklerinde karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını anlatan Kurt, "İçerisi gerçekten çok korkunçtu. Her yer yanmış ve parçalanmıştı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde özellikle kaptan köşkü ve geminin yaşam alanlarında yangının etkisi açık şekilde görülürken, bazı bölümlerde metal parçaların dahi yüksek sıcaklıktan zarar gördüğü görülüyor.

“Halen barut kokusu var”

Mustafa Kurt, geminin içerisinde saldırıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri bazı parçalar gördüklerini, ancak o anda bunların ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Kurt, daha sonra bunların saldırıda kullanılan mühimmat ya da insansız hava aracı parçaları olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Kurt ayrıca geminin içerisinde hala barut kokusu bulunduğunu söyledi.

Yangın izleri

Görüntülerde geminin üst yapısında ve hasar alan bölümünde dikkat çeken büyük açıklık da görülüyor. Geminin saldırıdan en fazla etkilenen bölümünde adeta büyük bir boşluk oluştuğu görülürken, geminin diğer bölümlerinin ise görece daha sağlam kaldığı dikkat çekiyor. Kurt, saldırının gerçekleştiğini düşündükleri noktaya ilişkin görüntülerde görülen hasarın boyutuna dikkat çekerek, geminin özellikle bu bölümünün ağır darbe aldığını ifade etti. Dışarıdan bakıldığında geminin gövdesinin önemli bölümünün hâlâ ayakta olduğu görülürken, üst yapıda ise yangın ve parçalanmanın izleri belirgin şekilde görülüyor.

Gemi haftalarca sürüklendi

Rusya bayraklı OMSKIY-107'nin Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradığı, ardından mürettebatın cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği ve geminin kontrolsüz şekilde sürüklenerek Şile Alacalı Sahili'ne ulaştığı bildirilmişti.

“Kimse denemesin”

Gemiyi görüntüleyen Mustafa Kurt ise yaşadıkları olayın tehlikesine özellikle dikkat çekti. Yaklaşık 10 yıldır rooftop alanında spor yaptığını ve keşif ruhuna sahip olduğunu belirten Kurt, buna rağmen geminin içerisinde ve sonrasında ciddi şekilde zorlandığını söyledi. Kurt, gemiden indikten sonra bu kez denizde rip akıntısına yakalandıklarını ve kıyıya ulaşmalarının uzun sürdüğünü ifade ederek, yaşadıkları deneyimin son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Kurt, "Ben tecrübeli olmama rağmen zorlandım. Sakın kimse bunu denemesin" diye konuştu. Daha önce havadan görüntülenen geminin yalnızca yanmış kaptan köşkü dikkat çekerken, bu özel görüntülerle birlikte OMSKİY-107'nin içindeki ağır tahribat ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde görüntülenmiş oldu.